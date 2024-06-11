"Атомстройкомплекс" устроил большой спортивный праздник в центре Екатеринбурга

В центре Екатеринбурга на стадионе спортивного комплекса "Динамо" прошел большой спортивный праздник с выступлением чемпионов России и Европы по чирлидингу. Более 300 строителей с семьями собрались на закрытие 20-й корпоративной спартакиады компании "Атомстройкомплекс".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе застройщика, крупнейший строительный холдинг Урала уже в двадцатый раз проводит корпоративную спартакиаду. В юбилейном году в ней приняли участие рекордное количество спортсменов – почти 1 тыс. 200 сотрудников "Атома" стали сторонниками здорового образа жизни. С февраля по май при поддержке руководства уральского строительного холдинга прошли соревнования по 13 видам спорта. Для вовлечения большего количества участников в программу были введены новые этапы, не требующие серьезной спортивной подготовки. Для самых маленьких болельщиков работали батуты и аквагримеры, а в финале мероприятия состоялся розыгрыш мерча с логотипом "Атома".

Впервые в Спартакиаде холдинга принимала участие команда Уральского колледжа технологий и предпринимательства – многолетнего партнера компании "Атомстройкомплекс" в подготовке специалистов рабочих профессий.

"Участие в Спартакиаде дало им возможность оценить уровень и насыщенность корпоративной жизни, ощутить командный дух и мотивированность сотрудников, разделить наши ценности. Уже 20 лет в нашей компании поддерживается желание сотрудников заниматься спортом. Ежегодно количество участников Спартакиады, болельщиков увеличивается, в спортивное движение ежегодно вливаются новые сотрудники предприятий большой структуры "Атомстройкомплекса", добавляются новые виды спорта, которые учитывают интересы всех возрастных групп, а также семейная эстафета", - рассказала директор по персоналу компании Галина Хабарова.

Сборная "Атома" примет участие в Спартакиаде предприятий строительной отрасли Свердловской области. Спортсмены компании вот уже семь лет подряд завоевывают титул чемпиона в этих соревнованиях, забирая золотые медали почти во всех видах спорта.

В прошлом году именно команда уральского застройщика представляла Свердловскую область в финале Всероссийской спартакиады трудящихся ВФСО "Трудовые резервы", которые проходили при поддержке Министерства спорта РФ в Сочи. Спортсмены компании завоевали для региона три медали, в том числе золотую, в командных и индивидуальных видах спорта.