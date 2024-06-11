В Сургуте сотрудники отстраненного от перевозок "Центра" пытались прорваться на встречу с Русланом Кухаруком

В Сургуте на встречу врио главы Югры Руслана Кухарука с общественностью и представителями градообразующих предприятий пытаются прорваться сотрудники частного перевозчика "Центр", с которым ранее власти муниципалитета расторгли договор, сообщает "Муксун".

"Работники автотранспортного предприятия "Центр" тоже пришли на встречу с врио губернатора. Но массово их пускать не хотят. Согласовали только трех представителей", – говорится в сообщении.

Как сообщало Накануне.RU, 30 апреля у частной компании "Центр", обслуживающей эти маршруты, истек срок договора. По данным предприятия "Центр", новый договор не подписан, поскольку условия в компании посчитали неприемлемыми. В организации отмечают, что цена договора не соответствует затратам на сегодняшний день. Убытки компании за первый квартал текущего года составили почти 5,7 млн руб. В компании заявили, что их не устраивает цена за километр пробега. Также перевозчик утверждает, что новый договор, который предлагалось заключить с 1 по 31 мая, содержал неприемлемый для работы организации пункт, о том, что муниципальная компания "СПОПАТ" вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего договора без объяснения причин.

Директор "СПОПАТ" Александр Попов заявил, что происходящее оценивают как попытку оказать давление на СПОПАТ с целью еще больше увеличить тариф в пользу частного перевозчика.

Напомним, "СПОПАТ" ввел в эксплуатацию 30 новых автобусов, недавно в компанию поступили еще девять автобусов большой вместимости. В рамках транспортной реформы корректировка расписания маршрутов движения продолжится, с учетом показателей нагрузок пассажиропотока. Определить наиболее удобный для себя путь можно, воспользовавшись вкладкой на главной странице официального портала администрации города Сургута "Общественный транспорт". В данном разделе размещен сервис "Транспортный портал".