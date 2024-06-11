В Бундестаге выступили против новой помощи Украине

Депутат Бундестага (парламента Германии) Сара Вагенкнехт выступила против новой помощи Украине со стороны ФРГ. Также она высказалась за мирные переговоры для разрешения конфликта.

"Вместо того, чтобы попеременно финансировать разрушение и восстановление, необходима мирная конференция, на которой все стороны соберутся за столом переговоров", - цитирует ТАСС политика.

Вагенкнехт упомянула переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле вскоре после начала спецоперации в 2022 г., добавив, что следует опираться на это.

Напомним, весной 2022 г. Россия предлагала украинскому режиму достаточно мягкие условия для завершения военного конфликта. Документ был почти согласован, но его подписание было внезапно сорвано. Он предусматривал, что Украина останется нейтральной страной, то есть не будет вступать в военные блоки. При этом против вступления в ЕС Россия не возражала. Российским Киев должен был признать только Крым. Будущее ДНР и ЛНР должно было быть определено в ходе личных переговоров президента РФ Владимира Путина и Зеленского. Но они так и не состоялись.

О статусе освобожденных к тому времени территорий не говорилось. Киев должен был сократить свою армию. Иностранное оружие и войска не могли быть направлены на Украину. Русский язык должен был стать официальным, но этот пункт Киев не согласовал. Как и расследование МУС военных преступлений. Безопасность Украины должны были гарантировать США, Великобритания, Китай, Франция и Россия. Россия хотела добавить в качестве гаранта Белоруссию, а Украина – Турцию.