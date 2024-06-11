Только в 16 регионах России есть государственные центры для жертв домашнего насилия

В России только в 16 регионах из 89 есть государственные центры помощи жертвам домашнего насилия. В Москве только два таких центра. И свободных мест в таких заведениях нет, сообщила уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова, вступая с отчетом в Госдуме.

По ее словам, за год в аппарат омбудсмена поступило всего 24 обращения, связанных с домашним насилием. "Но это очень кричащие случаи. Поэтому мы изучили работу кризисных центров. Даже в Москве – там два центра – нет свободных мест, они очень востребованы. Только в 16 регионах есть государственные центры для жертв насилия", - сказала Москалькова.

Она предложила поддерживать работу НКО в этом секторе, раз государство не может принять нужные законы и организовать работу кризисных центров за свой счет.