Безопасных пляжей нет. С начала купального сезона на Среднем Урале утонуло шесть человек

В Свердловской области только стартовал купальный сезон, а в местных водоемах уже утонуло шесть человек. При этом, двое из них - дети, рассказал во время пресс-конференции замруководителя ГУ МЧС России по региону Алексей Морозов.

"В этом году начало купального сезона немного сдвинулось и выпало на первые дни лета. Несмотря на прохладную погоду, на сегодняшний день в воде погибли уже шесть человек, среди них - двое детей. Это маленький мальчик в Камышлове: ребята катались на самокатах, решили искупаться, один нырнул, но не вынырнул. Рядом не было взрослых, спасти ребенка не удалось В другом районе города маленькие девочки купались, одна нырнула и погибла", - рассказал Морозов.

Он также добавил, что в прошлом году за весь купальный сезон утонуло 55 человек, 11 из которых дети.

Как отметил глава отдела надзора по коммунальной гигиене местного управления Роспотребнадзора Иван Вагнер, на сегодняшний день в регионе нет ни одного безопасного пляжа. Причина в том, что разрешение выдается только после проверки ведомством, однако еще ни один из муниципалитетов за этим пока не обращался.

"Услуга предоставления санитарно-эпидемиологического заключения носит заявительный характер. На данный момент соответствующих заявок мы не получали, из чего можно сделать вывод, что разрешенные для купания водоемы по закону в Свердловской области отсутствуют", - пояснил Вагнер.

Он отметил, что пока производилась только проверка качества воды. Было обследовано 95 водоемов - порядка 3-15% проб показали неудовлетворительные результаты.