В Молдавии могут отменить итоги президентских выборов

В Молдавии Конституционный суд может отменить итоги выборов президента страны.

Такое случится, если их результат покажется неудачным для правящей партии "Действие и солидарность", ее сторонников или даже оппозиции. Такое мнение политического аналитика Корнелия Чуря приводит РИА Новости.

По его словам, ряд экспертов ранее высказал версию, что партия "Действие и солидарность" и ее сторонники при неблагоприятной для них ситуации могут оспорить выборы из-за технического аспекта голосования по почте, который не соблюдает равенство в правах для электорат в разных точках мира.