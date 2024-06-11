В Югре на детской площадке на четырехлетнего ребенка упала часть столба электропередачи

На детской площадке по ул. Политехническая в Зеленоборске на четырехлетнего ребенка упала часть столба электропередачи, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Пострадавший госпитализирован в Сургутскую окружную клиническую больницу.

По факту травмирования возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Степень вреда, причиненного его здоровью, будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств и причин произошедшего. В ходе следствия будет дана оценка действиям сотрудников электросетевой компании, ответственных за проверку и своевременное техническое обслуживание столбов электропередачи на данной территории, а также должностных лиц администрации городского поселения Зеленоборск.