Путину за год поступил почти миллион обращений от россиян

Президенту России за 2023 год поступило 926 тыс. обращений, сообщил первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Ламейкин. Это безоговорочное лидерство. Для сравнения: депутатам Госдумы поступило только 486 тыс. обращений, на сенаторов Совета Федерации надеются и вовсе только около 50 тыс. заявителей.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что за 2023 год в аппарат омбудсмена поступили рекордные 93 тыс. обращений. Она расценила это как знак доверия со стороны россиян (но не как рост проблем, которые у россиян возникают).