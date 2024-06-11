В Госдуме попросили СК проверить слова Трояновой* о российских детях

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова попросила Следственный комитет РФ проверить публичные высказывания актрисы Яны Трояновой* о российских детях.

"Обращаемся в Следственный Комитет России с просьбой проверить эти публичные высказывания в отношении наших детей!", - написала Кузнецова в своем Telegram-канале.

Она привела фрагмент из видео, где содержатся слова Трояновой* с оправданием призывов к убийству русских, включая детей.

Актрису признали иноагентом в ноябре 2023 года. Общественники призывали возбудить в отношении Трояновой* уголовное дело по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" за негативные высказывания о России в интервью украинским журналистам.

* внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов