АО "Транснефть – Сибирь" определило лучший расчет добровольной пожарной дружины

В АО "Транснефть – Сибирь" завершился конкурс на звание "Лучший расчет добровольной пожарной дружины". Состязания по пожарно-прикладному спорту проходили в пос. Боровский Тюменского района.

Цель конкурса – совершенствование навыков членов добровольной пожарной дружины (ДПД) при работе с пожарно-техническим оборудованием, поддержание слаженности и эффективности их действий.

На протяжении двух дней 58 представителей ДПД в составе 10 команд соревновались в преодолении стометровой полосы с препятствиями, пожарной эстафете, боевом развертывании от пожарного автомобиля, а также показали теоретические знания.

По итогам соревнования в общекомандном зачете лучшим расчетом добровольной пожарной дружины АО "Транснефть – Сибирь" стала команда Тюменского управления магистральных нефтепроводов. На втором месте - команда Уренгойского УМН, на третьем – спортсмены из Нефтеюганского УМН. Лучшим тушилой признан Данил Равинский из Тюменского УМН, его результат – 3,15 секунды. Звание "Лучший водитель пожарного автомобиля" присвоено работнику Ноябрьского УМН Олегу Бойко.

Пожарно-прикладной спорт призван развивать силу, координацию, выносливость, быстроту реакции, умение выдерживать значительные физические нагрузки. Результаты соревнований показали, что этими навыками специалисты, входящие в состав добровольных пожарных дружин, обладают в полной мере.

"Год от года уровень и качество подготовки спортсменов только растет. Мы это видим, глядя на результаты участников соревнований. Члены добровольных пожарных дружин – это обычные работники НПС или ЛПДС, которые первыми в случае чего отреагируют на возможную ЧС – до прибытия основных сил подразделений МЧС России, которые являются нашими стратегическими партнерами в области обеспечения пожарной безопасности", – подчеркнул генеральный директор АО "Транснефть – Сибирь" Рустэм Исламов.

Значимость проведения подобных соревнований отметил начальник Главного управления МЧС России по Тюменской области Артур Хачатрян. "Подразделения Федеральной противопожарной службы и добровольные пожарные дружины "Транснефть – Сибири" регулярно проводят совместные учения на производственных объектах, повышая оперативность взаимодействия и готовность к реагированию на любые нештатные ситуации", – сказал он.

По результатам индивидуальных зачетов будет сформирована сборная, которая представит АО "Транснефть – Сибирь" в третьем туре соревнований на уровне структурных подразделений ПАО "Транснефть". Финал состоится в конце июля 2024 года в г. Омске на базе АО "Транснефть – Западная Сибирь".