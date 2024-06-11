Треть обращений к омбудсмену за год – от участников СВО и их семей

В 2023 году в адрес уполномоченной по правам человека в России поступило рекордное количество обращений – 93 тысячи. "Это означает беспрецедентное доверие наших граждан", - заявила омбудсмен Татьяна Москалькова, выступая с отчетом в Госдуме.

"Главное внимание было обращено обращениям участников СВО и их семей – от них поступило 30 тыс. обращений. Значительная часть обращений была связана с возвращением из плена, установлением места нахождения участников СВО (от их близких). Мы оказали помощь более чем 5 тыс. участников СВО", - рассказала Москалькова.

Она сообщила, что во взаимодействии с украинским омбудсменом и Международным комитетом красного креста удалось устроить перекрестное посещение военнопленных, а также устроить передачу им посылок и писем из дома.