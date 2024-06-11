В Нижневартовском районе подтоплено 208 приусадебных участков

В Нижневартовском районе подтоплено 208 приусадебных участков, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЧС России по ХМАО-Югре.

Зафиксировано четыре перелива через проезжую часть. В Лангепасе в СНТ подтоплено 85 приусадебных участков.

Сегодня утром уровень воды в Оби составил 946 сантиметров, в Нижневартовске она поднялась на два сантиметра.

Режим повышенной готовности из-за половодья введен в Нижневартовске 12 мая. Уровень воды в Оби достиг критической отметки в 940 сантиметров 9 июня. В случае, если вода поднимется до 980 сантиметров, подтопление грозит 1 тыс. строений, в которых проживают порядка 3 тыс. человек.