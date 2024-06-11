ФК "Урал" утвердил Аверьянова новым главным тренером

Новым главным тренером ФК "Урал" стал Евгений Аверьянов.

Это назначение Накануне.RU подтвердили в пресс-службе уральского клуба. Известно, что в штаб Аверьянова войдут экс-игрок "Урала" и сборной России по футболу Олег Шатов и Сергей Томаров, много лет работавший на разных должностях в ФК "Уфа".

Сообщается, что уже на следующей неделе новый тренерский штаб приступит к подготовке команды к новому сезону.

"Поздравляем нашего земляка и настоящего патриота уральского футбола с этим назначением!", - говорится в заявлении клуба.

Напомним, по итогам минувшего сезона "Урал" вылетел из РПЛ в Первую лигу. Аверьянов стал исполняющим обязанности главного тренера после отставки Виктора Гончаренко. О том, что он может остаться на постоянной основе, ранее заявлял президент команды Григорий Иванов.