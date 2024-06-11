11 Июня 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Жителям Красноуральска вернули 800 тысяч рублей за грязную холодную воду

По поручению прокуратуры жителям Красноуральска произвели перерасчет за холодное водоснабжение ненадлежащего качества на сумму свыше 800 тыс. рублей. Подробнее об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, в мае-июне текущего года население города, включая холодную воду, получали мутную и желтую. Прокуратура привлекла инженерно-технических специалистов, которые провели обследование коммунальной инфраструктуры водоснабжения и водоотведения города и отобрали пробы воды в разных точках водоразбора. Помимо этого, до сих пор изучается документация органа местного самоуправления и предприятия водоканализационного хозяйства.

По поручению прокуратуры, руководству предприятия водоканализационного хозяйства внесено представление, по результатам рассмотрения которого жителям 421 дома произвели перерасчет за холодную воду на сумму свыше 800 тыс. рублей.

Кроме того местные жители могли прийти на прием к начальнику отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики прокуратуры области Ивану Белякову. На них горожане рассказали о мутной воде, а также попросили помочь с переселением из аварийного жилищного фонда. По каждому обращению организована самостоятельная проверка.

"Ситуация в сфере обеспечения надлежащего питьевого водоснабжения Красноуральск остается на контроле, надзорные мероприятия продолжаются", - отметили в прокуратуре.

Теги: Красноуральск, холодная вода, грязная вода, водоснабжение, прокуратура, перерасчет


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