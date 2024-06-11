Каждого четвертого трудоустроенного россиянина пытаются переманить на другую работу

Каждый четвертый трудоустроенный россиянин (28%) регулярно получает предложения о новой работе от потенциальных работодателей, к такому выводу пришли эксперты сервиса "Авито Работа" по итогам опроса 7 тыс. работающих граждан.

Выяснилось, что еще 46% получают такие предложения, но не на регулярной основе. Интересно, что 68% получивших предложение от конкурентов отказались и остались работать на прежнем месте.

При этом потенциальные работодатели, пытающиеся переманить, предлагают бонусы. Так, 53% из тех россиян, кому поступал оффер от другого работодателя, отмечали, что в новой компании им предлагали более высокую заработную плату. 18% опрошенных отметили, что при хантинге работодатель предлагал им продвижение по карьерной лестнице при выборе новой компании.

15% россиян пытались убедить обещанием интересных задач и свободой творчества на новом месте. 14% респондентов рассказали, что их пытались переманить расширенным соцпакетом и возможностями для внутреннего обучения. Каждому десятому (10%) российскому специалисту обещали оплачивать питание и транспорт. 4% россиян работодатель-конкурент предлагал содействие в выдаче кредита или ипотеки.