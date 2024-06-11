В Свердловской области назначен новый министр транспорта

Назначен новый министр транспорта Свердловской области. Об этом сообщает Telegram-канал "Не для протокола", который связывают с администрацией губернатора.

По данным канала, пост министра с 13 июня займет бывший мэр Талицы Александр Толкачев. Глава региона Евгений Куйвашев уже подписал соответствующий указ.

Толкачев ушел в отставку с поста главы Талицы в августе прошлого года и перебрался в Ростов-на-Дону. Последний год чиновник работал в Федеральном агентстве по делам национальностей, а теперь возвращается на Урал.

Ранее министром транспорта Свердловской области был Василий Старков, который ушел с должности в ноябре 2023 года. Исполняющим обязанности министра стал Денис Чегаев. Тогда же сообщалось, что от приставки "и.о." он вряд ли избавится, а нового главу для министерства ищут.