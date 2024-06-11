Бывший коммунальщик Минобороны России получил срок за взятку

Преображенский райсуд Москвы вынес приговор экс-начальнику филиала ФГБУ "Центральное жилищно-коммунальное управление" Минобороны Сергею Харитонову и его заместителю Роману Митюреву.

Им вменяли получение взятки в особо крупном размере. Харитонов получил девять лет, Митюрев – восемь лет. Оба отправятся в колонию строгого режима.

Также взыскана в доход государства сумма полученной взятки – 30 млн руб., говорится в telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.