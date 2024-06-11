Кремль: Преждевременно комментировать сообщения о возможной отставке Макрона

Кремль считает преждевременным обсуждать перспективы досрочной отставки президента Франции Эммануэля Макрона, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что партия Макрона сейчас стремительно теряет свои позиции, видимо, французам что-то не нравится, но необходимо дождаться результатов выборов.

"Здесь надо сначала дождаться выборов, а потом уже пытаться анализировать эту ситуацию", - цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее на выборах в Европарламент во Франции крайне правая партия "Национальное объединение" более чем в два раза опередила коалицию сторонников президента, набрав 31,36% голосов. Макрон объявил о роспуске Национального собрания (нижняя палата парламента Франции). По информации СМИ, он поставил на карту свою президентскую должность.