Условно осуждённым предлагают упростить досрочное снятие судимости

Депутат Госдумы Анжелика Глазкова предлагает изменить статью 74 Уголовного кодекса РФ так, чтобы она в полной мере соответствовала основополагающему принципу уголовного права - презумпции невиновности.

Речь идет об отмене условного осуждения. Сейчас, если до истечения испытательного срока условно осужденный своим поведением доказал свое исправление, возместил вред, причинённый преступлением, в размере, определённом решением суда, то суд по представлению органа, осуществляющего контроль за поведением условно осуждённого, может принять решение об отмене условного осуждения и снятии судимости. Но в реальности даже при наличии всех предпосылок для снятия судимости условно осуждённый все равно должен ходатайствовать в суд либо самостоятельно, либо через инспекцию ФСИН о снятии судимости по истечении половины испытательного срока.

Фактически гражданин должен доказывать свое положительное поведение, хотя это относится к компетенции ФСИН. Также имеет место явное противоречие презумпции невиновности, считает Глазкова. Именно контролирующий орган должен мотивированно просить суд не снимать судимость после половины испытательного срока, если докажет, что осужденный не исправился. Не условно осуждённый должен доказать свое исправление, а контролирующий орган должен доказать его вину, чтобы продлить срок, уверена депутат.

Она отмечает, что в ряде стран предусмотрен внесудебный порядок "автоматического" снятия судимости с условно осуждённого при отсутствии письменных мотивированных возражений со стороны контролирующего органа.

Муж Глазковой Николай Платошкин был приговорён к пяти годам условно, позже срок был снижен на три месяца.