Белый дом вовремя не передал в конгресс стратегию завершения конфликта на Украине, - СМИ

Белый дом не смог вовремя предоставить конгрессу США стратегию завершения конфликта на Украине, сообщает газета New York Post.

Издание ссылается на представителя американской НКО Razom Николая Мурского. По его словам, администрация президента США пропустила крайний срок, 8 июня, для выработки стратегического плана по содействию "ускорения победы Украины", сообщает РИА Новости.

Американский лидер Джо Байден в конце апреля подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получает 61 миллиард долларов. По информации издания, согласно этому закону глава Пентагона и госсекретарь должны передать комитетам конгресса в течение 45 дней стратегию поддержки Украины в ходе ее конфликта с Россией.

Напомним, 21 апреля Палата представителей Конгресса США приняла новый законопроект о помощи Украине на $60,8 млрд, а также документы о финансировании Израиля и союзников Вашингтона в Тихоокеанском регионе. Кроме того, законодатели одобрили законопроект "Мир через применение силы в XXI веке", в частности, позволяющий американскому президенту изъять замороженные в США российские активы и передать их Украине.