Бортников: военная разведка Украины причастна к теракту в "Крокусе"

Установлена причастность военной разведки Украины к теракту в "Крокус сити холле". Об этом на заседании Национального антитеррористического комитета сообщил его глава, директор ФСБ Александр Бортников.

Бортников уточнил, что противник при поддержке США и других стран НАТО наращивает усилия по совершению терактов и диверсий на территории России, пытаясь ослабить ресурсную поддержку российской армии и спровоцировать панические настроения среди населения. После начала специальной военной операции на стадиях приготовления предотвращено 134 террористических преступления, сообщает пресс-центр национального антитеррористического комитета.

Во второй половине мая Бортников заявил, что подготовку, финансирование, нападение и отход напавших на "Крокус Сити Холл" "координировали" члены "Вилаят Хорасана" (филиал запрещенной в РФ террористической организации ИГ). Тогда директор ФСБ подчеркнул, что, хотя следствие еще идет, можно уверенно сказать, что военная разведка Украины причастна к теракту.