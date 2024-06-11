11 Июня 2024
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Фото: Накануне.RU

Тренировки и турниры: ХК "Автомобилист" раскрыл планы подготовки к сезону

Екатеринбургский ХК "Автомобилист" раскрыл планы подготовки к предстоящему сезону-2024/25.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральского клуба, все начнется с того, что в заключительные дни июля хоккеисты пройдут углубленное обследование в медицинском центре "УГМК-Здоровье". Затем в течение двух недель подопечные Николая Заварухина будут проходить сборы в Екатеринбурге и готовиться на льду КРК "Уралец".

После команда примет участие в двух предсезонных турнирах. Сначала уральцы покажут себя на Кубке Президента Республики Башкортостан (15 - 19 августа). Затем они будут участвовать в Кубке Мэра Москвы (29 августа - 1 сентября). В паузе между турнирами игроки "Автомобилиста" продолжат тренироваться в Екатеринбурге.

Ранее директор клуба Максим Рябков обещал устроить встречу команды с болельщиками перед началом нового сезона. Когда она может состояться, в клубе пока не уточнили.

Что до самого сезона, "Автомобилист" начнет его двумя домашними матчами подряд. Первая игра состоится 4 сентября против челябинского "Трактора".

Теги: Автомобилист, сезон, турниры, матчи


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Ранее 10.06.2024 14:25 Мск ХК "Автомобилист" начнет новый сезон домашним матчем с "Трактором"

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