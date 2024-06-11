Клирик РПЦ, занимавшийся проукраинской пропагандой, запрещен в служении

Настоятель Богоявленского прихода РПЦ в Бергене (Норвегия) священник Дмитрий Останин запрещен в служении указом патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Как писал еще в прошлом году православный публицист Александр Вознесенский, Останин "публично плюет в Россию", русский народ, ругает СВО, молится о победе украинского режима и сделал из своего прихода в Норвегии пункт украинской пропаганды. Также он финансирует украинские фонды, которые публично выступают против России. В своих соцсетях Останин публиковал нацистские речевки, фотографии с бандеровскими флагами. Только на третий год руководство РПЦ отреагировало.

Также недавно патриарх Кирилл запретил в служении священника Димитрия Сафронова, отпевавшего Алексея Навального*. Его направили на три года в храм преподобного Пимена Великого в Новых Воротниках Москвы для исполнения обязанностей псаломщика и выполнения тех поручений, которые определит настоятель. По окончании срока по отзывам с места несения послушания будет принято решение о возможности его дальнейшего священнослужения, говорится в указе патриарха.

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