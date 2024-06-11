Осужденные женщины начали проситься на СВО

Осужденные женщины в России начали проситься на СВО. Омбудсмен Татьяна Москалькова рассказала, что к ней поступают такие обращения, но пока они единичные и одобрения не получили, причина – возраст и неподходящие статьи, передает Shot.

Ранее стало известно, что такое прошение подала экс-министр культуры Крыма Арина Новосельская. Об этом она сама рассказала представителям ОНК, когда они проведали бывшую чиновницу в СИЗО. В 2023 году Новосельскую признали виновной в получении 25 млн руб. за покровительство строительной компании при реконструкции культурных объектов. Ее отправили в колонию на десять лет.