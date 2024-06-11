Погиб вице-президент Малави Чилима

Спасатели нашли фрагменты разбившегося самолета, на борту которого были вице-президент Малави Саулос Чилима и девять сопровождавших его лиц. Все они погибли.

Обломки воздушного судна обнаружили почти сутки спустя после его исчезновения с радаров, приводит "Ъ" сообщение кенийской радиостанции Capital FM в соцсети X.

Напомним, 10 июня стало известно, что самолет вице-президента Малави Саулоса Чилимы пропал с радаров после вылета из столицы страны Лилонгве. Внутри самолета летели еще девять человек. Президент страны Лазарус Чаквера поручил провести поисково-спасательную операцию. Самолет должен был приземлиться в международном аэропорту города Мзузу на севере страны. Из-за случившегося Чаквера отменил свой рабочий визит на Багамы.