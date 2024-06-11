На юге Москвы строители-иностранцы устроили драку с поножовщиной

В Москве на стройке ЖК "Царицыно-2" в Восточном Бирюлево произошла массовая драка строителей, одного из них ранили ножом в пах.

По данным Shot, строители не поделили заказ. В ходе разборок один из участников драки достал нож и нанес удар в пах своему оппоненту. Сейчас пострадавший находится в тяжелом состоянии. Судя по кадрам с места ЧП, он потерял много крови.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Baza сообщает, что был и второй раненый ножом – его забрала "скорая" с открытой раной бедра.

Подозреваемый – гражданин Таджикистана – пытался улететь из России, но был задержан в аэропорту Домодедово.