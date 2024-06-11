Названа стоимость тушки барана на Курбан-байрам

Цена мяса жертвенных животных в регионах России выросла по сравнению с прошлым годом из-за выросших логистических расходов. По стране нижний предел цены может составлять 10-23 тыс. руб. Данные озвучены в свете скорого мусульманского праздника Курбан-байрам.

"Если тушка покрупнее, упитанней, то цена может достигать и 20 тыс., и 25 тыс. рублей. Я бы не сказал, что кто-то специально задирает цены. Этого нет", - сказал РИА Новости председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев.

В этом году кульминационные дни завершающегося этим праздником хаджа – обязательного для мусульман паломничества к святыням ислама, – пройдут 14-17 июня, а Курбан-байрам наступит 16 июня.