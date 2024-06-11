Роспотребнадзор: Подъем заболеваемости COVID-19 ожидается осенью

Очередной подъем заболеваемости COVID-19 ожидается в начале осени, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, в настоящее время особых рисков для россиян не отмечается. Попова подчеркнула, что коронавирус стал сезонным заболеванием, передает РИА Новости.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что более 80 тыс. человек в России инфицированы коронавирусом, более 20 тыс. из них находятся на лечении в медицинских учреждениях.

По словам Мурашко, в России ведется мониторинг изменчивости коронавируса. Кроме того, ведется отслеживание эффективности вакцин, лекарственных препаратов и терапии ковида.