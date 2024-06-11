11 Июня 2024
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На Урале показали трофейную технику НАТО

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Фото: Накануне.RU

Организаторы "Атмофеста" в Екатеринбурге перенесли субботник на День России

Организаторы ландшафтного фестиваля "Атмофест" снова приглашают жителей Екатеринбурга на субботник. В День России - 12 июня в 13.00 на набережной, северней Макаровского моста, участники сделают обрезку деревьев, уберут мусор и строительные остатки.

Берег пруда с воды будут убирать активисты на сап-бордах. Остальным участникам выдадут мешки для мусора и инструменты. Перчатки же лучше взять свои, сообщают организаторы. Помимо этого, во время субботника организаторы проведут мастер-класс по стрижке деревьев. По словам директора фестиваля Юлии Сорокиной, каждый житель Екатеринбурга может сделать уральскую столицу чище и зеленее, а также показать пример любви и заботы о своем городе.

Все встречаются в 13.00 под Макаровским мостом с той стороны набережной, где располагается Дворец игровых видов спорта.

Напомним, что ранее субботник хотели провести 4 мая, однако снегопад нарушил все планы. Во второй половине июня на площадке Атмофеста стартуют работы по строительству центральной и велосипедной дорожки, а также проведению освещения. Только после этого территория будет передана организаторам "Атмофеста" - компании "Urban green", которая займется ее дальнейшим благоустройством и озеленением.

Напомним, в этом году "Атмофест", ранее проходивший на Площади 1905 года, получил новую постоянную площадку в Екатеринбурге – пока что неухоженный левый берег городского пруда выше Макаровского моста. Фестиваль продлится с 16 по 25 августа. Сообщалось, что созданные сады останутся здесь навсегда.

Теги: Атмофест, Екатеринбург, День России, субботник


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