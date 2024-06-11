Песни экс-супруга Насти Ивлеевой проверяют на пропаганду наркотиков

В Новосибирске полиция по заявлению общественных активистов проверяет творчество рэпера Элджея (он же Алексей Узенюк) на пропаганду употребления наркотиков, передает ТАСС.

На бывшего мужа Насти Ивлеевой в правоохранительные органы пожаловались активисты "Новосибирского координационного совета в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей".

Элджей должен был выступить на фестивале "Черника Music Fest" в Новосибирске. Обеспокоенные блюстители общественной нравственности сочли, что рэпер может начать исполнять песни, в которых, по их мнению, пропагандируется употребление запрещенных веществ. И это могут увидеть и услышать дети.

О результатах проверки пока не сообщается.