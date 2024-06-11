В Ноябрьске очевидцы засняли ковер из огня в лесу

В лесной зоне рядом с поселком СМП, расположенным в Ноябрьске загорелась сухая трава. Об этом сообщили очевидцы в группе "Происшествия Ноябрьск", передает корреспондент Накануне.RU.

Местные жители подозревают, что сухую траву специально подожгли в трех местах.

Видео сняли вчера. Пожар оперативно потушили приехавшие на вызов пожарные.

В комментариях очевидцы предположили, что пожар мог быть не результатом поджога - "Рядом дорога. Мог кто-то проехать по ней на технике без искрогасителя... Отсюда и три очага пожара. Летом в сухую погоду такое нередко случается".