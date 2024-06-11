Екатеринбург масштабно отметит День России
Празднование Дня России состоится в Екатеринбурге уже завтра, 12 июня. Темой торжества станет Год семьи, об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии уральской столицы.
Главной площадкой станет Исторический сквер. По традиции, в самом сердце уральской столицы пройдет концерт "Хором славим Россию и город". На ступенях, ведущих к памятнику основателям Екатеринбурга, выстроится тысячный хор, стать частью которого сможет любой желающий. Солистами концерта станут артисты городского оперного театра, а музыкальное сопровождение обеспечит оркестр.
Празднующие екатеринбуржцы споют 17 произведений, в том числе "У моей России длинные косички", "Позови меня тихо по имени", "Ничего на свете лучше нету", "Мы желаем счастья вам", "Герои спорта" и гимн России. Куплеты будут транслироваться на большой экран, чтобы каждый уралец мог присоединиться к исполнению.
Начало концерта назначено на 14:00.
Еще одной площадкой праздника станет ЦПКиО имени Маяковского. В 12:00 там начнется масштабный концерт "Мы – Россия". На сцене выступят местные артисты, оренбургский русский народный хор и Фаррух Хасанов.
Одновременно, с 11:00 до 14:00, на огромном экране Летней эстрады будут показывать мультфильмы, посвященные празднику. Екатеринбуржцы посмотрят "Валенки Бажова", "Пуговицу", "Любовь и мотоциклы", "Про Щелпов", "Шигирскую байку" и фильм "Катя-Катя".
В дополнение музеи уральской столицы присоединятся к акции "Россия – моя история". Благодаря ней горожане смогут посетить экспозиции и новые выставки учреждений бесплатно с 12:00. В акции примут участие 8 музеев:
- Мультимедийный парк "Россия – моя история" (улица Народной воли, 49);
- Музей природы Урала (улица Горького, 4);
- Музей истории и археологии Урала (проспект Ленина, 69/10);
- Музей истории камнерезного и ювелирного искусства (проспект Ленина, 37);
- Музей истории Екатеринбурга (улица Карла Либкнехта, 26);
- Водонапорная башня (улица Горького, 4 "в");
- Дом Маклецкого (улица Тургенева, 15);
- Креативный кластер "Л52" (проспект Ленина, 52 / улица Бажова, 124 "а").
Напомним, согласно Указу президента РФ Владимира Путина, 2024 год объявлен в нашей стране Годом семьи. Такое решение принято в целях популяризации государственной политики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей. К традиционным семейным ценностям относятся любовь, верность, уважение, взаимопонимание и поддержка.