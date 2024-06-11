11 Июня 2024
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Фото: Накануне.RU

Екатеринбург масштабно отметит День России

Празднование Дня России состоится в Екатеринбурге уже завтра, 12 июня. Темой торжества станет Год семьи, об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии уральской столицы.

Главной площадкой станет Исторический сквер. По традиции, в самом сердце уральской столицы пройдет концерт "Хором славим Россию и город". На ступенях, ведущих к памятнику основателям Екатеринбурга, выстроится тысячный хор, стать частью которого сможет любой желающий. Солистами концерта станут артисты городского оперного театра, а музыкальное сопровождение обеспечит оркестр.

Празднующие екатеринбуржцы споют 17 произведений, в том числе "У моей России длинные косички", "Позови меня тихо по имени", "Ничего на свете лучше нету", "Мы желаем счастья вам", "Герои спорта" и гимн России. Куплеты будут транслироваться на большой экран, чтобы каждый уралец мог присоединиться к исполнению.

Начало концерта назначено на 14:00.

Еще одной площадкой праздника станет ЦПКиО имени Маяковского. В 12:00 там начнется масштабный концерт "Мы – Россия". На сцене выступят местные артисты, оренбургский русский народный хор и Фаррух Хасанов.

2024 - Год семьи(2024)|Фото: Накануне.RU

Одновременно, с 11:00 до 14:00, на огромном экране Летней эстрады будут показывать мультфильмы, посвященные празднику. Екатеринбуржцы посмотрят "Валенки Бажова", "Пуговицу", "Любовь и мотоциклы", "Про Щелпов", "Шигирскую байку" и фильм "Катя-Катя".

В дополнение музеи уральской столицы присоединятся к акции "Россия – моя история". Благодаря ней горожане смогут посетить экспозиции и новые выставки учреждений бесплатно с 12:00. В акции примут участие 8 музеев:

  • Мультимедийный парк "Россия – моя история" (улица Народной воли, 49);
  • Музей природы Урала (улица Горького, 4);
  • Музей истории и археологии Урала (проспект Ленина, 69/10);
  • Музей истории камнерезного и ювелирного искусства (проспект Ленина, 37);
  • Музей истории Екатеринбурга (улица Карла Либкнехта, 26);
  • Водонапорная башня (улица Горького, 4 "в");
  • Дом Маклецкого (улица Тургенева, 15);
  • Креативный кластер "Л52" (проспект Ленина, 52 / улица Бажова, 124 "а").

Напомним, согласно Указу президента РФ Владимира Путина, 2024 год объявлен в нашей стране Годом семьи. Такое решение принято в целях популяризации государственной политики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей. К традиционным семейным ценностям относятся любовь, верность, уважение, взаимопонимание и поддержка.

Теги: День России, Год семьи


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