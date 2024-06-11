Незаконно арестованным россиянам предлагают выплачивать компенсацию

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова предлагает ввести в КоАП возможность возмещения ущерба для тех, кого незаконно и необоснованно задержали.

"Полагаем необходимым рассмотреть вопрос об установлении в КоАП особого компенсаторного механизма по аналогии с УПК, предусматривающим институт реабилитации лиц, незаконно и необоснованно подвергнутых уголовному преследованию", - говорится в годовом отчете омбудсмена о состоянии прав человека в России.

Москалькова полагает, что компенсацию нужно выплачивать в случае "причинения вреда незаконным арестом, лишением права управления транспортным средством, обязательными работами и другими строгими административными наказаниями".