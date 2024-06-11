Жаркий июнь, "обычный" июль и дождливый август: свердловские синоптики предсказали, каким будет лето

Синоптики составили свой прогноз на предстоящее лето в Свердловской области. Несмотря на довольно теплое начало, аномальной жары в этом году ждать не стоит.

Как рассказала на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко, нынешнее лето "началось быстро и бурно".

"Сразу начались и грозы, и шквалистый ветер уже отмечался, и град, и даже смерчи очевидцы фиксировали. Средняя температура первой декады на крайнем юге была даже повыше нормы на 2-3 градуса. Но на большей части территории области она вошла в норму", - отметила синоптик.

По ее словам, лето началось "достаточно дружно", хотя обычно первая декада июня на Среднем Урале уходит на раскачку – в этот период бывают и возврат холодов, и заморозки.

"Вторая декада месяца обещает нам период жаркой погоды с температурой 29-34 градуса в дневные часы на юге области в ближайшие трое-четверо суток. На севере области уже 15-16 числа может быть немного попрохладнее, но в целом этот период достаточно теплый. Ночная температура тоже высокая – на уровне 15-20 градусов", - предсказала Шепоренко.

При этом особых осадков специалисты не прогнозируют. Небольшие кратковременные дожди возможны на севере и востоке области. В Екатеринбурге и юго-западной части области осадков не ожидается. А уже в ближайшие выходные погода будет меняться.

"Вначале на севере, а затем и в южной половине области пройдут повсеместные дожди с грозами. Пройдет атмосферный фронт и эта жара спадет. Следующая неделя будет прохладнее: 19-24 градуса днем и 9-14 градусов ночью. Это уже в пределах климатических значений. Возобновятся кратковременные дожди, в третьей декаде особых осадков не ожидается", - сообщила главный уральский синоптик.

По прогнозу Росгидромета, июль в этом году на Среднем Урале ожидается "обычным летним месяцем".

"Температура – около и чуть выше нормы. Он будет самым теплым месяцем текущего лета при умеренном количестве осадков. А вот что касается августа, то там при близкой к норме температуре может быть избыток осадков. Это не очень хорошо, потому что в августе у нас традиционно начинается уборочная пора", - заметила Шепоренко.

При этом каких-либо погодных аномалий свердловские синоптики этим летом не прогнозируют.

"Если исходить из общего фонового прогноза, больших и длительных периодов жары ожидать не стоит. Но короткие, в несколько дней, жаркие периоды должны быть", - рассказала Галина Шепоренко, отвечая на вопрос Накануне.RU.

Ранее сообщалось, что в этом году июнь будет теплым в большинстве регионов России.