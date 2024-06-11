Российский омбудсмен предлагает жестче карать иностранцев за русофобию

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предлагает наказывать иностранцев и должностных лиц за проявление русофобии. Причем ответственность она предлагает ввести как за проявление экстремизма. Предложения высказаны в докладе о состоянии прав человека в РФ, с которым омбудсмен сегодня выступит в Госдуме.

Москалькова обвиняет западный мир и международные организации в разгуле "беспрецедентной русофобии". Она приводит в пример решение Международного олимпийского комитета о запрете российской символики на предстоящих Олимпийских играх и призыве МОК бойкотировать Игры дружбы, которые будет в сентябре проводить Россия.