В окрестностях Териберки не могут найти краснокнижного кита, запутавшегося в сетях

В Териберке (Мурманская область) продолжаются попытки спасти краснокнижного горбатого кита, которого местные жители назвали Станиславом. Морское млекопитающее запуталось в остатках сетей и не могло до конца раскрыть пасть. Около недели назад животное плавало в окрестностях поселка, но когда прибыли специалисты-океанологи, кита уже не смогли найти.

"В поисках запутавшегося кита специалисты обошли 120 км прибрежной территории Кольского полуострова. Встретили большую группу его сородичей, горбатых китов и малых полосатиков, но Станислава поблизости не оказалось. В этот раз спасателям не совсем повезло с погодой, были большие волны и не самая лучшая видимость", - сообщили в пресс-службе "Норникеля", который спонсирует спасательную операцию.

Специалисты надеются, что в ближайшие дни погода улучшится и Станислава удастся найти.