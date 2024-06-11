Двое французов пытались пробраться на Байконур, один из них умер

Двое французов пытались попасть на территорию космодрома Байконур в Казахстане, сообщил РИА Новости источник на космодроме. Один из иностранцев скончался от обезвоживания.

"Они избрали "классический" путь – вышли на трассе и направились к высоким зданиям в степи. По дороге одному стало плохо", - сказал собеседник агентства.

Второй француз не смог оказать помощь товарищу и побежал к трассе. Пока он до нее добрался и остановил машину, первый скончался из-за сильного обезвоживания.

В прошлом году на космодроме Байконур задержали воров во время попытки украсть кабель со стартовой площадки. Злоумышленников обнаружил полицейский патруль. Выяснилось, что на территорию космодрома четверо человек проехали на УАЗике по объездной дороге через поля. Все четверо оказались гражданами Казахстана.

По данным Telegram-канала "112", попытки воровства на космодроме – "обычное дело", поскольку некоторые объекты не используются и плохо охраняются.