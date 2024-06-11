11 Июня 2024
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Происшествия Свердловская область
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области

В Пионерском поселке на мотоцикле разбился 9-летний мальчик

В пос. Пионерский Талицкого района Свердловской области произошло ДТП, в результате которого погиб 9-летний пассажир мотоцикла. Его 20-летний брат, который и находился за рулем, впал в кому. Подробнее об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Трагедия произошла 10 июня около 20.00. По предварительным данным, водитель кроссового мотоцикла "Кауо" при выезде на нерегулируемый перекресток со второстепенной дороги, не предоставил преимущество автомобилю "Хонда Цивик", который двигался по главной дороге. Произошло столкновение, после чего автомобиль съехал с проезжей части вправо.

ДТП в поселке Пионерский Талицкого района(2024)|Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области

9-летний мальчик получил травмы, несовместимые с жизнью, и умер на месте происшествия. Водитель питбайка в состоянии комы госпитализирован в больницу. Водитель "Хонды" не пострадал.

ДТП в поселке Пионерский Талицкого района(2024)|Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области

Автоинспекторы установили, что братья не использовали защитную экипировку, не надели мотошлемы, что и привело к тяжелым травмам. Более того, 20-летний парень, проживающий в пос. Троицкий, не имел права управление мотоциклом, а последний не был зарегистрирован в установленном законом порядке. В каком состоянии он управлял мотоциклом, будет установлено после химико-токсилогического исследования.

По факту происшествия органы внутренних дел проводят расследование.

С начала года на дорогах региона погибли четыре ребенка, из них трое передвигались на мототранспорте, с нарушением ПДД. Госавтоинспекция призывает граждан прекратить противоправные действия на дорогах, влекущие угрозу жизни и здоровья участникам, не передавать управление транспортом лицам, не имеющим на это права и соблюдать меры личной безопасности.

Теги: Пионерский, ДТП, мотоцикл, ребенок, смерть, кома


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