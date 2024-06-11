"Ростех" сдвинул срок сдачи третьего энергоблока ТЭС "Ударная"

"Ростех" не успел в срок запустить третий энергоблок ТЭС "Ударная" в Тамани на базе собственной турбины ГТД-110М – его введение отложено на осень. Причина – неготовность общих вспомогательных систем. В частности, подачи воздуха на машину.

"Ростех" просит регуляторов сдвинуть запуск электростанции до сентября, чтобы не потерять выручку за поставку мощности. Объем платежа за энергомощность трех блоков ТЭС "Ударная" за три месяца аналитики оценивают в 2,6 млрд руб.

Запуск ТЭС "Ударная" уже трижды сдвигался. Изначальная дата окончания строительства – апрель 2021 г. Правительство сначала сдвинуло сроки до 31 декабря 2023 г., а затем — до 1 июня 2024-го. Компании разрешили запускать блоки по очереди при условии, что при срыве запуска всех трех блоков станция перестанет получать платежи за мощность, пишет "Ъ".