Миронов: Хватит превращать школьников в подозреваемых

Руководитель фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов считает, что следует отказаться от использования металлоискателей на ЕГЭ. Такой контроль за выпускниками избыточен, он создает нервную атмосферу. Вполне достаточно внимательного наблюдения в ходе ЕГЭ.

"Хватит превращать школьников в подозреваемых!" - написал Миронов.

Накануне стало известно, что комитет Госдумы по просвещению после скандалов с досмотрами школьников перед ЕГЭ внесет законопроект об изменениях порядка проведения экзамена. Член комитета Лариса Тутова считает, что выпускники должны сдавать ЕГЭ в своих школах, что позволит им чувствовать себя комфортнее.

Председатель комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин отмечает, что ЕГЭ приводит к нарастанию общей безграмотности и падению образовательного уровня населения. В той или иной форме с этим соглашаются почти все эксперты, включая ректора МГУ Виктора Садовничьего, который говорит, что школьников просто натаскивают на решение конкретных типов задач.