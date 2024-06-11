Руслан Кухарук попросил не доводить югорчан до того, чтобы они просили о дорогах у Бога

Врио губернатора Югры Руслан Кухарук во время рабочей поездки в Сургут, попросил властей муниципалитета не доводить людей до того, чтобы они просили дороги у Бога.

Фрагмент видео с совещания опубликовал telegram-канал "Погоны и галстуки". Во время совещания Кухарук зачитал комментарий местного жителя, просившего построить шоссе или автомагистраль на улице Усольцева.

"Давайте, чтобы мы все-таки не от бога ждали. Богу мы молимся, как бы надеемся. Понятно, что финансово затратная вся история, связанная с проектированием новых дорог, развязок. Но жители должны понимать хотя бы очередность, им все равно должны перспективу показывать и ее выстраивать вместе", — заявил Кухарук.

Новый глава региона проводит серию поездок по муниципалитетам округа.

Как сообщало Накануне.RU, 30 мая губернатор ХМАО Наталья Комарова досрочно ушла в отставку. После этого президент Владимир Путин объявил исполняющим обязанности губернатора Руслана Кухарука, который до этого с 2018 года занимал пост мэра Тюмени.

Руслан Кухарук после назначения заявил, что не будет менять команду как минимум до сентября – до назначения на пост думой Югры.