11 Июня 2024
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Общество Новосибирская область
Фото: nso.ru

Накануне Дня России Андрей Травников вручил выдающимся новосибирцам награды, а юным жителям региона – паспорта

Традиционно накануне государственного праздника – Дня России – в Правительстве Новосибирской области чествуют тех, кто вносит важный вклад в развитие родного региона: как совсем юных новосибирцев, так и тех, кто уже прошёл длинный трудовой путь.

Так, Губернатор Андрей Травников вручил главный для каждого жителя нашей страны документ – паспорт – ребятам, которые добились больших успехов в учёбе, в спорте, культуре, науке, которые принимают деятельное участие в общественной жизни Новосибирской области, в работе патриотических клубов, молодёжных движений и волонтёрстве.

(2024)|Фото: nso.ru

Глава региона поздравил их с двойным праздником: Днём России и получением паспорта гражданина Российской Федерации.

(2024)|Фото: nso.ru

«Вы уже достигли определённых успехов, вас заметили и посчитали важным и необходимым отметить ваши достижения участием в этой церемонии.
Момент, действительно, торжественный и волнительный. Хотел бы отметить, что любовь к большой Родине начинается с любви к своей семье, с любви к родине малой.
Уважаемые друзья, когда вы будете планировать свою дальнейшую судьбу, помните об этом, может быть, это поможет вам добиться успехов в сибирской столице — в Новосибирске, стать известными и уважаемыми, чего я вам искренне желаю. Будьте успешны. Ваш успех — это успех нашей России, успех Новосибирской области», — обратился к ребятам Андрей Травников.

(2024)|Фото nso.ru

Будущим строителям, учителям, врачам, инженерам Новосибирской области есть с кого брать пример: 45 новосибирцев – тружеников, высококлассных специалистов, профессионалов своего дела также получили награды накануне Дня России.

Звание «Почетный гражданин Новосибирской области», знак отличия «За заслуги перед Новосибирской областью» и знак «За безупречную службу», грамоты и государственные премии – это общественное признание заслуг. В какой бы сфере ни работал каждый из участников торжественной церемонии, все они стремятся к развитию родного региона, к повышению качества и уровня жизни людей.

(2024)|Фото: nso.ru

«Утром этот зал был заполнен совсем юными мальчишками и девчонками, которые своими успехами в учёбе, в общественной деятельности, спорте, культуре заслужили право участвовать в торжественной церемонии получения основных для каждого из нас документов — паспортов. И очень символично, что буквально через два часа в этом зале находятся самые уважаемые наши земляки, новосибирцы, которые получат награды Новосибирской области. Любой профессионал, который с полной отдачей, добросовестно относится к своему делу, становится наставником, руководителем, лидером, ведёт за собой, подаёт пример. И очень здорово, что вы своим примером, своей жизнью этим мальчишкам, девчонкам или тем молодым людям, которые сегодня работают вместе с вами в коллективах, показываете: нужно добросовестно относиться к порученному делу, трудиться, и успех, уважение придут. Придут те самые заслуженные, достойные награды, которыми отметят государство или регион. И я уверен, что среди этих ребят спустя время будут те, кто накануне Дня России получат высокие награды. Спасибо за ваш труд, за ваш пример, за вашу ответственность и открытость. Желаю дальнейших успехов, добра, благополучия и хороших учеников и последователей», — сказал Губернатор.

Как сообщает пресс-служба Правительства Новосибирской области, среди тех, кому сегодня вручили награды глава региона Андрей Травников и Председатель Законодательного собрания Андрей Шимкив, — коллективы ФГБУН Института ядерной физики имени Г.И. Будкера СО РАН, АО «Новосибирский завод полупроводниковых приборов Восток», ГАУ Новосибирской области «Дирекция спортивных мероприятий», Новосибирского государственного медицинского университета, Новосибирского научно-исследовательского института гигиены.

Теги: день росии, андрей травников, вручение паспортов, вручение наград


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