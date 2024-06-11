В Буйнакске после массового отравления выявили дизентерию и ротавирусы в воде

Анализ воды в Буйнакске, где массово отравились десятки жителей, выявил дизентерию, ротавирусы и норовирусы. Об этом сообщило управление Роспотребнадзора по Дагестану.

"Такой типаж возбудителей характерен для водной вспышки", — говорится в заявлении ведомства в телеграм-канале.

Эпидемиологическое расследование выявило, что вспышка кишечной инфекции связана с утечкой на магистральном водоводе, идущем от резервуаров чистой воды. После аварии произошел "подсос" от неорганизованных стоков, проходящих в непосредственной близости, сообщили в Роспотребнадзоре.

По данным следствия, с признаками отравления жители города стали обращаться к медикам с 7 июня. Они употребляли питьевую воду, которая подается в дома.

По данным Минздрава республики, количество госпитализированных выросло до 84. Возбуждено уголовное дело. Следователи провели обыск в МУП "Буйнакскводоканал".