СМИ: Макрон готов уйти в отставку в случае поражения на парламентских выборах

Эммануэль Макрон, объявив накануне о роспуске Национального собрания (нижняя палата парламента Франции), поставил на карту свою президентскую должность, считает неназванный источник французской радиостанцииEurope1.

"Отставка президента – не табу. Да, сегодня рассматриваются все сценарии. Он [Макрон] готов пожертвовать окончанием своего президентского срока", - заявил инсайдер, близкий к главе государства. При этом он дал понять, что вариант с отставкой не является предпочтительным, но если на предстоящих досрочных выборах победят правые, а партия Макрона "Ренессанс" потерпит поражение, то президент готов уйти.

Ставка высока и очень рискованна: на прошедших выборах в Европарламент французские правые силы добились успеха, а у "Ренессанса" были слабые результаты.

Макрон был избран президентом Франции на второй пятилетний срок в 2022 году.