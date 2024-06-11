Меняйло напомнил о запрете фотографировать упавший в Северной Осетии военный самолет

Меняйло привел информацию Минобороны России, согласно которой, экипаж выполнял плановый учебно-тренировочный полет. По предварительным данным, причиной крушения стала техническая неисправность.

"Обращаю ваше внимание: съемка и тиражирование в сети частей разбившегося военного самолета, места его падения строго запрещена", - написал Меняйло в своем telegram-канале.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло напомнил, что как-либо запечатлевать на память упавший военный Су-34 запрещено.



