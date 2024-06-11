Накануне Дня России Виталий Хоценко торжественно вручил награды выдающимся омичам

Государственных наград и почетных званий удостоены люди разных профессий.



"Завтра мы будем отмечать День России! И наш с вами долг сохранять и приумножать ее силу и мощь, защищать ее суверенитет, отстаивать национальные интересы", - сказал Виталий Хоценко.

Он подчеркнул, что собравшиеся представляют разные сферы: оборонную промышленность, культуру, образование. По словам Губернатора, каждый из награждённых вкладывает в свой труд частицу души. Поэтому результаты приносят добрые плоды землякам и приумножают победы и достижения региона и всей страны. Руководитель области поблагодарил обладателей наград за труд.





Указом Президента Российской Федерации медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за личный вклад в разработку и внедрение в производство новейшей техники и технологий, направленных на повышение обороноспособности страны награжден директор по технологическому развитию АО «Омский научно-исследовательский институт приборостроения» Иван Березин. Такой же награды за большой личный вклад в создание радиоэлектронной аппаратуры специального и гражданского назначения удостоен регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов 6 разряда АО «Омский научно-исследовательский институт приборостроения» Александр Галибин.

Указом главы государства за заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» присвоено Ольге Клименко - учителю начальных классов Марьяновской средней общеобразовательная школа № 1, Елене Парфеновой, учителю Пушкинской средней школы Омского муниципального района.

Звание «Заслуженный конструктор Российской Федерации» за заслуги в успешной разработке и внедрении в производство новейшей техники и технологий, направленных на повышение обороноспособности страны присвоено сотрудникам АО «Омский научно-исследовательский институт приборостроения» Татьяне Батеневой, Сергею Доберштеину, Сергею Резину.

"Очень благодарен, что так достойно оценили мой труд, труд нашего предприятия. Считаю,что так и нужно работать - создавать фундамент нашей страны", - сказал Сергей Доберштеин.

Распоряжением Губернатора Омской области награждены медалью «За высокие достижения» за высокую социальную оценку и значимость результатов деятельности в сфере театрального искусства награждены артисты Омского государственного академического театра драмы Михаил Окунев и Олег Теплоухов.

За выдающиеся заслуги в развитии радиоэлектронной промышленности знак отличия «За служение Омской области» I степени вручен помощнику председателя совета директоров ПАО «Сатурн» Анатолию Мирошниченко.

"Эта награда - общая заслуга коллектива нашего предприятия, которое в этом году отмечает 75-летие", - сообщил Анатолий Мирошниченко.

Главный редактор газеты «Знамя» Исилькульского муниципального района Тамара Ковлягина за заслуги перед в сфере журналистики и большой вклад в развитие местного краеведения удостоена звания «Заслуженный журналист Омской области». Деятельность тренера-преподавателя спортивной школы олимпийского резерва «Сибирский нефтяник» Бориса Жгира по развитию лёгкой атлетики, пропаганде здоровго образа жизни получила высокую оценку. Ему присвоено звание «Заслуженный работник физической культуры Омской области».

Всего наград и почетных званий удостоены 28 жителей региона.

"Я вас еще раз поздравляю с высокими наградами. Для меня большая честь, что мы живем с вами в одном регионе, в одной стране", - обратился Губернатор к награжденным омичам.