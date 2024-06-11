Накануне Дня России Виталий Хоценко торжественно вручил награды выдающимся омичам

11 Июня 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

На Урале показали трофейную технику НАТО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество Омская область
Фото: Сергей Мельников

Накануне Дня России Виталий Хоценко торжественно вручил награды выдающимся омичам

Государственных наград и почетных званий удостоены люди разных профессий.

"Завтра мы будем отмечать День России! И наш с вами долг сохранять и приумножать ее силу и мощь, защищать ее суверенитет, отстаивать национальные интересы", - сказал Виталий Хоценко.

Он подчеркнул, что собравшиеся представляют разные сферы: оборонную промышленность, культуру, образование. По словам Губернатора, каждый из награждённых вкладывает в свой труд частицу души. Поэтому результаты приносят добрые плоды землякам и приумножают победы и достижения региона и всей страны. Руководитель области поблагодарил обладателей наград за труд.

(2024)|Фото: Сергей Мельников

Указом Президента Российской Федерации медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за личный вклад в разработку и внедрение в производство новейшей техники и технологий, направленных на повышение обороноспособности страны награжден директор по технологическому развитию АО «Омский научно-исследовательский институт приборостроения» Иван Березин. Такой же награды за большой личный вклад в создание радиоэлектронной аппаратуры специального и гражданского назначения удостоен регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов 6 разряда АО «Омский научно-исследовательский институт приборостроения» Александр Галибин.

Указом главы государства за заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» присвоено Ольге Клименко - учителю начальных классов Марьяновской средней общеобразовательная школа № 1, Елене Парфеновой, учителю Пушкинской средней школы Омского муниципального района.

Звание «Заслуженный конструктор Российской Федерации» за заслуги в успешной разработке и внедрении в производство новейшей техники и технологий, направленных на повышение обороноспособности страны присвоено сотрудникам АО «Омский научно-исследовательский институт приборостроения» Татьяне Батеневой, Сергею Доберштеину, Сергею Резину.

"Очень благодарен, что так достойно оценили мой труд, труд нашего предприятия. Считаю,что так и нужно работать - создавать фундамент нашей страны", - сказал Сергей Доберштеин.

Распоряжением Губернатора Омской области награждены медалью «За высокие достижения» за высокую социальную оценку и значимость результатов деятельности в сфере театрального искусства награждены артисты Омского государственного академического театра драмы Михаил Окунев и Олег Теплоухов.

За выдающиеся заслуги в развитии радиоэлектронной промышленности знак отличия «За служение Омской области» I степени вручен помощнику председателя совета директоров ПАО «Сатурн» Анатолию Мирошниченко.

"Эта награда - общая заслуга коллектива нашего предприятия, которое в этом году отмечает 75-летие", - сообщил Анатолий Мирошниченко.

Главный редактор газеты «Знамя» Исилькульского муниципального района Тамара Ковлягина за заслуги перед в сфере журналистики и большой вклад в развитие местного краеведения удостоена звания «Заслуженный журналист Омской области». Деятельность тренера-преподавателя спортивной школы олимпийского резерва «Сибирский нефтяник» Бориса Жгира по развитию лёгкой атлетики, пропаганде здоровго образа жизни получила высокую оценку. Ему присвоено звание «Заслуженный работник физической культуры Омской области».

Всего наград и почетных званий удостоены 28 жителей региона.

(2024)|Фото: Сергей Мельников

(2024)|Фото: Сергей Мельников

(2024)|Фото: Сергей Мельников

(2024)|Фото: Сергей Мельников

(2024)|Фото: Сергей Мельников

(2024)|Фото: Сергей Мельников

"Я вас еще раз поздравляю с высокими наградами. Для меня большая честь, что мы живем с вами в одном регионе, в одной стране", - обратился Губернатор к награжденным омичам.

Теги: виталий хоценко, вручение наград, омичи, за заслуги перед отечеством


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети