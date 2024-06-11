11 Июня 2024
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Фото: Накануне.RU

Глава Екатеринбурга пообещал, что сад у "Косого дома" не разорят газовики

"Екатеринбурггаз" не тронет сад у "Косого дома" на улице Горького в Екатеринбурге. Теперь уж точно. За зеленый уголок вступился сам глава города Алексей Орлов, сообщив, что уже найдено решение проблемы.

"Сад у дома купца Чувильдина на улице Горького, так полюбившийся горожанам и гостям Екатеринбурга, будет сохранен! По моему поручению состоялось совещание, где была найдена возможность изменить проект подключения соседнего здания к сетям газоснабжения, чтобы сохранить ландшафт и всю красоту возле особняка. Газовая труба пойдет в обход территории сада", - написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее создательница сада Екатерина Засухина сообщила в своих социальных сетях, что через зеленый участок хотят проложить газовые трубы по договору газификации соседнего здания бизнес-центра. История разлетелась в социальных сетях и СМИ, после чего "Екатеринбурггаз" так и не вышел на участок, а мэрия заявила о приостановке работ для поиска альтернативного решения конфликта.

Напомним, что саду на улице Горького уже четыре года, а в 2021-ом проект взял серебро на британской садовой выставке "Chelsea Flower Show". Земля под садом принадлежит городу - Засухина была лишь инициатором идеи озеленить участок, используя свое авторское видение. В результате там и появились клумбы-террасы, архитектурные формы и даже небольшой водопад.

Теги: Екатеринбург, Косой дом, Орлов, сад


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