Минобороны РФ: Начался второй этап учения ядерных сил

Минобороны РФ сообщило, что начался второй этап учения нестратегических ядерных сил России.

Как говорится в сообщении ведомства, в рамках учений будут отработаны вопросы совместной подготовки частей ВС РФ и Белоруссии к боевому применению нестратегического ядерного оружия.

В МО уточнили, что целью учений является "безусловное обеспечение суверенитета и территориальной целостности Союзного государства".

В рамках первого этапа были отработаны задачи получения учебных специальных боеприпасов для ОТРК "Искандер". Также в рамках учений авиация отработала снаряжение учебными специальными боевыми частями ракет "Кинжал".

Как сообщалось, Минобороны России по поручению президента проведет учения с ракетными соединениями Южного военного округа (с привлечением авиации) и ВМФ. Цель – повысить готовность нестратегических ядерных сил "к выполнению боевых задач". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал подготовку Вооруженных сил России к предстоящим ядерным учениям. Представитель Кремля обратил внимание на заявления западных представителей, которые "говорили о готовности и даже намерении отправить вооруженные контингенты на Украину".