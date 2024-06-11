Возле ЭКСПО в Екатеринбурге мощный пожар

В Екатеринбурге в районе ЭКСПО вспыхнул пожар. Огонь распространился на площади в 50 кв.м. Дым затянул все небо.

Как сообщает паблик "Инцидент Екатеринбург" со ссылкой на очевидцев, горит строящееся здание. На видео вверх поднимаются черные клубы дыма.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного МЧС, на стройке загорелся битум на площади 50 кв.м. Никто не пострадал. В ликвидации возгорания были задействованы 3 единицы техники и 13 человек личного состава.