Дума Югры утвердила правки в Налоговый и Бюджетный кодексы России

Депутаты думы Югры на внеочередном заседании приняли поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы России. Новации касались изменений различных показателей налоговой политики.

Депутат Халид Таги-заде считает, что с бедных надо брать налог поменьше, а с богатых – побольше, однако в России это не происходит, потому что власть ориентирована на крупный олигархический капитал, и обидеть его смерти подобно. Депутат Михаил Сердюк спросил, зачем нужно внеочередное заседание и зачем голосовать в данном виде. По словам спикера думы Бориса Хохрякова, есть просьба Администрация президента России рассмотреть поправки до 15 июня. Сердюк не согласился с такой позицией.

"Обсуждение должно происходить в другой форме. Я считаю, что вводимая сегодня норма полностью извращает идею, выдвинутую нашей партией, и исполнена она некачественно. Глупо, когда мы говорим о дифференцированной шкале, для малоимущих оставлять какой-то налог. Кроме того, закон противоречит нормальной экономической логике. Мы поддерживаем идею, но техника исполнения неудовлетворительная", - сказал Сердюк.

По словам замгубернатора – директора департамента финансов Югры Веры Дюдиной, здесь что-то комментировать не смысла.

"При повышении ставки налога на прибыль с 20 до 25% следующая новация – возможность федерального налогового вычета. Условия мы увидим позже, мы их увидим в подзаконных актах. Цель – перестройка, снижение нагрузки на различные отрасли экономики и распределение по другим отраслям", - сказала Дюдина.

Депутат Виктор Сысун полагает, что хорошо, что на федеральном уровне затрагивают справедливое налогообложение. На данном уровне политик заявил о поддержке законопроекта с надеждой на последующие правки. Депутат Владимир Зиновьев обратил внимание, что в документе не отражена категория "работающие пенсионеры", для которых нужна плоская шкала налогообложения. Депутат Алексей Савинцев полагает, что законопроект надо поддержать. При этом есть те, кто пострадает от документа. Отдельный спор возник о дате введения налогового вычета. Поправки в Налоговый и Бюджетный кодекс приняты 33 голосами "за" при пяти не голосовавших.

Минфин в мае 2024 г. предложил с 2025 г. ввести пятиступенчатую прогрессивную шкалу НДФЛ, для доходов свыше 50 млн руб. налог составит 22%. Глава министерства Антон Силуанов полагает, что богатые россияне вряд ли начнут уходить от уплаты налогов из-за ожидаемого введения прогрессивного НДФЛ, ведь за это предусмотрена ответственность, в том числе уголовная.